В Баку оперативно выдали жилье пострадавшим при сильном пожаре - ФОТО

В результате пожара ночью третьего января в общежитии, где проживали вынужденные переселенцы, в Хатаинском районе Баку пришла в непригодное состояние жилая площадь, где временно проживали 18 семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, на месте происшествия побывали вице-премьер Али Ахмедов, председатель Госкомитета Ровшан Рзаев, временно исполняющий обязанности главы Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, ответственные сотрудники Госкомитета и исполнительной власти района, передает Day.Az.

Ими совместно были приняты соответствующие меры для решения возникшей проблемы.

После пожара на место происшествия прибыла комиссия, созданная Госкомитетом. 18 семей вынужденных переселенцев уже обеспечены временным жильем, в котором они будут проживать до тех пор, пока государство не обеспечит их квартирами.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причины пожара, после чего будет вынесено итоговое заключение. На основании заключения будут предприняты соответствующие правовые шаги.

Напомним, что третьего января в здании общежития, где проживали вынужденные переселенцы, в Хатаинском районе Баку сгорели кровельная дранка на площади 500 квадратных метров и горючие конструкции клуба на площади 190 квадратных метров. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook