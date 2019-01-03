Азербайджанские таможенники за месяц изъяли 6 млн единиц пиротехники

Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана с января 2018 год по сегодняшний день по 106 фактам выявило и изъяло 7 358 635 единиц пиротехнической продукции. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на комитет.

Как говорится в сообщении, только за последний месяц по 30 фактам таможенные органы обнаружили 5 988 448 единиц пиротехнической продукции в транспортных средствах, управляемых гражданами, въезжающими из Грузии в Азербайджан,

Как отметили в ГТК, скрытый провоз через таможенную границу Азербайджана пиротехники, ее недекларирование, нарушение правил учета, хранения, транспортировки и использования этой продукции, а также незаконная отправка этих веществ и продукции по почте или в багаже влечет административную и уголовную ответственность.

"Вся крупная партия пиротехнических средств, задержанных по выявленным фактам, была обезврежена в декабре прошлого года с участием представителей медиа", - сообщили в комитете.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook