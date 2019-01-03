На дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей

3 января 2019 18:27

Скорость движения автомобилей на проспекте Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя снижена на 20 километров в связи с дождливой погодой в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Агентство просит водителей соблюдать ограничения скорости движения, учитывать погодные условия и относиться с пониманием к другим участникам дорожного движения. Агентство также рекомендует пешеходам не выходить на проезжую часть и пользоваться пешеходными переходами.

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