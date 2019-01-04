Прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на последующие два дня.
Как передает Day.Az директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова сообщила Report, что на территории страны 5-6 января погода ожидается умеренная погода, днем в основном без осадков, .
"В утренние часы местами возможны слабый туман и изморось. Будет преобладать западный ветер, местами с усилением", - сказала Мамедова.
По ее словам, в ближайшие дни на территории страны значительных изменений температуры воздуха не ожидается: "В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 9-15, в центрально-низменных районах 10-15, в горных районах - 3-7 градусов тепла".
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