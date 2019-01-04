Известный российский журналист отдыхает в Азербайджане - ФОТО

Гендиректор МИА "Россия сегодня", заместитель гендиректора ВГТРК, известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев отдыхает на горнолыжном курорте Азербайджана - Шахдаг, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фотографию с телеведущим опубликовала в Instagram Stories азербайджанская спортсменка Айла Сеид, которая сейчас тоже находится на этом курорте.

Шахдагский зимне-летний туристический комплекс расположен на территории Шахдагского национального парка, в 32 км от районного центра Гусар (в 230 км от Баку). Он находится на высоте 1300-2300 метров, а основная часть комплекса - на высоте 1440-1640 метров над уровнем моря. Комплекс площадью 2058 гектаров действует круглый год. Является первым горнолыжным курортом в истории Азербайджана и входит в число лучших туристических объектов мира.

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