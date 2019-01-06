Обладатель "Чудесных рук" Илицюань: Баку избавил меня от стереотипов - ФОТО - ИНТЕРВЬЮ

Боевые искусства Китая - это бездонная сокровищница, из которой можно черпать силу и мудрость до бесконечности. И что характерно - чем больше берешь, тем больше остается.

Несмотря на древность и впитанный на протяжении веков огромный пласт истории и философии, искусство ушу не костенеет, не превращается в догму, а продолжает развиваться и в наши дни. Ошибочно полагать, что китайское ушу это нечто застывшее и ограниченное четким набором правил и приемов. Удивительно, но и сегодня создаются новые стили, основанные одновременно на древних знаниях об энергетике человеческого тела и современном опыте.

Голливуд и насаждаемые искаженные представления о восточных боевых искусствах не смогли сбить с толку китайских мастеров. И совсем недавно появился на свет новый стиль ушу - Илицюань. Буквальный перевод названия - "Кулак сознания, направляющий силу". А с 2015 года, когда Илицюань получил статус всемирно признанной школы, это внутренний стиль ушу носит название Илицюань Чжунсиньдао, что означает "Боевое искусство осознанности. Путь нейтральности".

Он не такой зрелищный, как Ушу-таолу, и не такой массовый, как Тайцзыцюань. Поэтому не сразу привлек внимание поклонников боевых искусств в Азербайджане. Кроме того, как известно, в нашей стране отдается предпочтение контактным видам единоборств, предполагающих воспитание физической силы. Однако, если верить знающим людям, мастера Илицюань способны побороть одним пальцем самых подготовленных бойцов. То есть легенды о невероятных способностях мастеров ушу на самом деле легендами не являются и могут становиться реальностью, если начать работать со своей внутренней силой. А ею, следуя уверениям все тех же знающих людей, каждый человек обладает сполна.

Первоначально новым стилем заинтересовались в Азербайджане единицы, пытавшиеся осваивать мастерство самостоятельно. Через некоторое время Илицюань "прочился" в действующий при Федерации ушу Азербайджана клуб "Белый лотос" и оказался, что называется, в благоприятной среде. Где по инициативе кандидата в мастера спорта, инструктора Федерации ушу, призера местных и международных турниров Ильгара Юсифова прижился, похоже, навсегда.

А в конце минувшего года к азербайджанским энтузиастам приехал в гости единственным в мире обладатель второго Мастерского уровня Илицюань - "Чудесные Руки" Александр Скалозуб.

В настоящее время Александр Скалозуб, представляющий вторую линию поколений последователей Илицюань, является главным инструктором Илицюань в России и русскоговорящих странах. Но в Баку он приехал не учить, а просто знакомиться, так как школы Илицюань здесь пока не создано. Однако мастер не устоял перед энтузиазмом и живым интересом азербайджанских ушуистов и провел все-таки несколько мастер-классов. Несколько дней в Баку были полезными и для самого обладателя "Чудесных Рук". Дело в том, что он впервые приехал в азербайджанкою столицу, и знакомство с Баку стало для него настоящим открытием.

Об этом и многом другом Александр рассказал в беседе с Day.Az.

Очень понравилось. Необычно. Признаюсь, у меня были другие представления о Баку. Эдакий типичный кавказский южный город... Но Баку избавил меня от стереотипов. Здесь такое интересное смешение стилей, древности и современности, огромное количество парков, нет случайных построек. Повторю - смешение стилей поражает. Вчера мы ездили по городу, и я не мог скрыть удивления. Тут у вас Франция, Монако, там - Германия, здания в готическом стиле, а дальше - Арабские Эмираты и сталинский ренессанс. Это невероятно"

А когда ребята меня повели в Нагорный парк и я оттуда увидел панораму Баку... У меня просто нет слов. Вид просто потрясающий. Я впечатлен и городом, и жителями, которые очень гостеприимны. Сами видите, вот сижу сейчас с подарками - мне подарили ковры ручной работы (смеется).

Почему я выбрал Илицюань, а не, например, Тайцзыцюань? На сегодня Тайцзыцюань это слишком распространенное направление, которое больше имеет оздоровительный характер, и специалистов, которые могли бы обучать изначальным традиционным техникам, очень немного. Реальных, корневых мастеров Тайцзицюань можно сосчитать по пальцам. Судите сами - по данным ЮНЕСКО, на сегодня в мире Тайцзы занимается порядка 200 миллионов человек. Тут, согласитесь, уже трудно сохранять традицию, а повторять медленные движения, изучив их по книжке, может каждый.

А у меня так сложилось... С 1975 года я занимаюсь восточными единоборствами. И однажды встретится со своим нынешним учителем Чин Фансёном, сооснователем этого стиля. Это семейный стиль. Это, по сути, корневые мастера, которые знают все тонкости и хранят традиции у себя в семье. И я учусь, что называется, из источника.

Когда я встретил такого матера, готового к контактам и обучению, я сразу принял решение у него учиться. Это было в 1998 году. На тот момент, когда я встретился с Цзэн Фаньсяном, у меня уже был большой опыт в единоборствах, и мне было, с чем сравнивать. Я понял, что ни с чем подобным никогда не сталкивался. То, о чем я читал в книжках, считая это просто легендами о старых мастерах, оказалось правдой. Учитель совершенно спокойно демонстрирует все те феномены, о которых я читал. Например, он может просто наложить руки, и вы перестанете двигаться. Да-да, именно так. Это не какая-то суггестия или гипноз. Дело в том, что Илицюань помогает взрастить многомерную энергию. Одно прикосновение создает несколько векторов силы, которая парализует двигательные центры, и ваша психика решает, что "мне лучше не двигаться". Поэтому человек затормаживается и останавливается.

То, что движения в Илицюань плавные и медленные, еще не означат отсутствия силы. Мои ученики принимают участие в соревнованиях по вин чун, муай тай, саньда, кикбоксингу, дзю-до и другим видам спортивных единоборств, демонстрируя эффективность стиля Илицюань, не только как искусства самопознания, но и как боевого искусства. Хотя они не тренируются как спортсмены. Мы не бегаем кросс, не занимаемся "резиной", не отрабатываем приемы, доводя их до автоматизма. Мы учимся распознавать свою структуру и структуру противника, смотрим, как начинает действовать противник, как разрушается его энергетический или равновесный баланс, и пользуемся своим преимуществом.

Основной смысл тренировки заключается в том, что мы слушаем свое тело, свое сознание, учимся различного рода взрывным усилиям, которые приходят не в результате силовых тренировок, а вытекают из понимания того, как устроено тело, как работают внутренние тонусы, учимся их высвобождать, и тогда происходит выброс усилия. Это не тренируют в спорте, это присуще только традиционным китайским практикам.

Сам по себе стиль построен на знании, понимании и реализации знаний о природе человеческого тела. Та внутренняя сила, которая возникает, возникает именно потому, что мы учимся действовать так, чтобы не нарушать природу тела. Отсюда - различного рода феномены, которые могут быть использованы в боевом искусстве. Если мы изучаем и сохраняем природу тела, она как раз и дает колоссальный оздоровительный эффект.

Конечно же, Илицюань имеет и оздоровительный эффект. Я не позиционирую себя как знахарь, но ко мне часто приходят ученики, прозанимавшиеся какой-то срок, и рассказывают, насколько занятия помогли им поправить здоровье. Например, одного из учеников готовили к операции - у него была межпозвоночная грыжа. Но когда он пошел к врачу повторно после нескольких месяцев занятий, ему сделали снимок и сказали, что операция уже не нужна.

Так как традиционная методика в целом основана на познании человеческого тела, то я, в первую очередь, настраиваю ученикам тело, затем мы учимся расслабляться с учетом мышцесгибателей и мышцеразгибателей, между которыми должен быть определенный тонус и баланс. Мы учимся все это слушать и наблюдать, дышать, и объединяем сознания с нашими чувствами, и через тело познаем более тонкие сферы бытия. Правильно настроенное тело дает нам определенные ощущения, которые активируют наш ум тем или иным образом. Поэтому мы говорим об оздоровлении не только физического тела, но и о здоровье психо-эмоциональном, и здоровье ментальном.

Я не помню, когда сам был в последний раз у врача. Мне шестой десяток, а я бегаю, прыгаю, провожу спарринги и чувствую себя прекрасно.

Здесь есть один маленький нюанс. Стиль физически не сложен, но, когда вам нужно объединить для каждого движения тело, чувства и сознание, для большинства это оказывается сложным. Люди устают на занятиях не столько физически, сколько эмоционально или ментально. Но на самом деле это есть и есть непосредственный эффект. Потому что если кто-то отработал бы полтора-два часа на тренажерах в фитнес-клубе под шлягеры в наушниках, то у него устало бы только тело.

Как это работает? Когда занимаешься Илицюань, изменяется само качество жизни. Во-первых, гимнастика сама так построена, что работает с каналами дзинь-ло и оздоровляет внутренние органы. Во-вторых, идет психо-эмоциональная разгрузка, познание себя, ваши эмоции могут быть глубже и психика более уравновешена. И в-третьих, это само сознание. Человек в обычной жизни пользуется фактически двумя качествами сознания - вспоминает и размышляет. На самом деле сознание обладает гораздо большим количеством аспектов. И занимающийся Илицюань выходит после занятий на улицу и понимает, что видит мир ярче, богаче и краше, и ощущает в этом мире себя, чувствует, что присутствует в этом мире тотально. Это меняет качество жизни, делает нас более счастливыми. Наверное, это и есть самое главное.

Лейла Таривердиева