Минобразования Азербайджана о новой системе оценок в школах

Применение 100-балльной шкалы результатов суммативного оценивания с середины учебного года проблем не создаст. Об этом сказал завотделом программ развития образования министерства образования Азербайджана Эмин Амруллаев на пресс-конференции в связи с принятием "Порядка проведения аттестации (исключая итоговое оценивание (аттестацию) лиц, обучающихся на ступени общего образования", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"В первых классах ряда школ, согласно правилам на тот период, суммативное оценивание уже проведено. Но отныне в первых классах оно проводиться не будет", - сказал он.

Амруллаев отметил, что в школах еще не началось большое суммативное оценивание (БСО), так как оно проводится в конце полугодий.

По его словам, вопросы, предлагаемые во время суммативного оценивания в средних школах, бывают четырех уровней сложности. "У общественности сложилось ошибочное мнение о том, что во всех школах оценивание должно быть одинаковым. Однако следует принимать во внимание, что уровень сложности вопросов для учащихся школ, к примеру, с физико-математическим уклоном, и учащихся других школ одинаковым быть не может", - сказал Амруллаев.

Напомним, что согласно новым правилам, в средних школах сокращено количество суммативных оцениваний.

БСО будет проводиться в IV, IX и XI классах по всем предметам, а в V, VI, VII, VIII и X классах - только по предметам, по которым сдаются выпускные экзамены.

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