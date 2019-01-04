Скончалась известная азербайджанская телеведущая

Сегодня на 50-м году жизни после длительного онкологического заболевания скончалась азербайджанская журналистка, автор телепроектов и ведущая Джейран Нариман. Об этом сообщили Trend из близкого окружения журналистки, передает Day.Az.

Выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Работала в телекомпаниях Space и Lider, до последних дней была ведущей Dünya TV.