Скончалась известная азербайджанская телеведущая
4 января 2019 16:41 151
Сегодня на 50-м году жизни после длительного онкологического заболевания скончалась азербайджанская журналистка, автор телепроектов и ведущая Джейран Нариман. Об этом сообщили Trend из близкого окружения журналистки, передает Day.Az.
Выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Работала в телекомпаниях Space и Lider, до последних дней была ведущей Dünya TV.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!