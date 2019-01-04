Несчастный случай в бакинском метро - ПОДРОБНОСТИ

4 января 2019 22:01

Сегодня на станции метро "Улдуз" скончался пассажир.

Как сообщил Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, случай произошёл в вечернее время? передает Day.Az.

Мужчина, находившийся в вагоне поезда, двигающегося со станции "Ази Асланов", почувствовал себя плохо ближе к станции "Улдуз". С помощью других пассажиров он был высажен на станции "Улдуз". Ему была оказана первая помощь, вызвали врачей. Пассажир скончался на станции.

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