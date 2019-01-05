Сильный ветер в Баку повалил деревья - ФОТО
5 января 2019 12:21 252
Сильный ветер, который начался в Баку вчера вечером, повредил 16 деревьев.
Об этом в субботу сказал Trend начальник Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, случаи были зарегистрированы в Насиминском и Ясамальском районах.
Мамедов добавил, что ветер вырвал с корнем один чинар, на других деревьях были поломаны ветки.
Мамедов также отметил, что объединение со вчерашнего дня перешло на усиленный режим работы.
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