Сильный ветер в Баку повалил деревья - ФОТО

5 января 2019 12:21

Сильный ветер, который начался в Баку вчера вечером, повредил 16 деревьев.

Об этом в субботу сказал Trend начальник Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, случаи были зарегистрированы в Насиминском и Ясамальском районах.

Мамедов добавил, что ветер вырвал с корнем один чинар, на других деревьях были поломаны ветки.

Мамедов также отметил, что объединение со вчерашнего дня перешло на усиленный режим работы.

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