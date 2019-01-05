В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

5 января 2019 13:29

В Евлахском районе столкнулись грузовой и пассажирский автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Халдан на участке дороги, сворачивающей в направлении Агдашского района.

Так, автомобиль марки "ГАЗель" врезался в пассажирский автомобиль "ВАЗ 21099". Легковой автомобиль частично остался под "ГАЗелью". В результате аварии двое человек пострадали.

По факту ведется расследование.

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