В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Евлахском районе столкнулись грузовой и пассажирский автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Халдан на участке дороги, сворачивающей в направлении Агдашского района.

Так, автомобиль марки "ГАЗель" врезался в пассажирский автомобиль "ВАЗ 21099". Легковой автомобиль частично остался под "ГАЗелью". В результате аварии двое человек пострадали.

По факту ведется расследование.

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