Какой будет погода завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, передает Day.Az.

Утром местами возможен туман, прогнозируется изморось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность воздуха составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах ожидается дождь, в горных территориях возможен снег. В отдельных местах скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

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