На ж/д станции в Баку мужчину убило током при попытке кражи электропроводов

5 января 2019 13:34

На железнодорожной станции в Баку произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на территории железнодорожной станции Пиршаги в Сабунчинском районе 36-летний Мирага Гусейнов скончался в результате удара электрическим током.

В ходе расследования выяснилось, что его ударило током при попытке кражи электропроводов на станции.

Расследование продолжается.

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