Азербайджанские ученые удостоены высокой награды

Председатель Нахчыванского отделения, академик Исмаил Гаджиев и директор Института искусства, языка и литературы НАНА, член-корреспондент НАНА Абульфаз Гулиев удостоены награды "Наследники Манаса: служение тюркской мировой культуре" Тюркской академией наук и Иссык-Кульским государственным университетом. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе НАНА, передает Day.Az.

Ученые награждены за вклад в культуру и язык тюркского мира, полученный в результате многолетнего научного труда.