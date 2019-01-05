Азербайджанские ученые удостоены высокой награды

5 января 2019 20:58

Председатель Нахчыванского отделения, академик Исмаил Гаджиев и директор Института искусства, языка и литературы НАНА, член-корреспондент НАНА Абульфаз Гулиев удостоены награды "Наследники Манаса: служение тюркской мировой культуре" Тюркской академией наук и Иссык-Кульским государственным университетом. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе НАНА, передает Day.Az.

Ученые награждены за вклад в культуру и язык тюркского мира, полученный в результате многолетнего научного труда.

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