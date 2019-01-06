Тяжелая авария в Гяндже, есть погибший и раненые - ФОТО
6 января 2019 14:58 164
На проспекте Шах Исмайыл Хатаи города Гянджи произошло тяжелое ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и ВАЗ 21011.
Как сообщает Day.Az, в результате аварии погиб один человек и двое получили ранения. На данный момент оба пострадавших размещены в больницы. Состояние пострадавших оцениваются как тяжелое и средне-тяжелое
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
5 января 22:02 1 034
Дом Бакинских ханов станет музеем
5 января 20:58 568
Азербайджанские ученые удостоены высокой награды
5 января 13:34 695