Тяжелая авария в Гяндже, есть погибший и раненые - ФОТО

На проспекте Шах Исмайыл Хатаи города Гянджи произошло тяжелое ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и ВАЗ 21011.

Как сообщает Day.Az, в результате аварии погиб один человек и двое получили ранения. На данный момент оба пострадавших размещены в больницы. Состояние пострадавших оцениваются как тяжелое и средне-тяжелое

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