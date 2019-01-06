Тяжелая авария в Гяндже, есть погибший и раненые - ФОТО

6 января 2019 14:58

На проспекте Шах Исмайыл Хатаи города Гянджи произошло тяжелое ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и ВАЗ 21011. 

Как сообщает Day.Az, в результате аварии погиб один человек и двое получили ранения. На данный момент оба пострадавших размещены в больницы. Состояние пострадавших оцениваются как тяжелое и средне-тяжелое

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