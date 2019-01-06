Великолепие старинных бань Азербайджана - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Бани в Азербайджане во все времена занимали особое место в жизни людей, являясь любимым местом для услаждения тела и духа. В них отдыхали, общались, налаживали важные связи и заключали сделки. Большинство тех исторических бань ныне охраняются в качестве памятников архитектуры, а некоторые из них и поныне используются по своему прямому назначению.

Баня Гаджи Бану в Баку

Эта баня, расположенная в Бакинской крепости, близь Девичьей башни, построена в конце XV века архитектором Гаджи Бану по заказу Гаджи Гаиба. Поэтому за баней сохранилось двойное название: кому-то она известна как баня Гаджи Гаиба, а кому-то как Гаджи Бану хамамы.

В Старом городе Баку каждый квартал имел свою баню. По архитектурному устройству бани частью располагались под землей, что помогало регулировать в них температуру. Такие бани зимой были горячими, летом прохладными. Помимо санитарно-гигиенических функций, бани были прекрасным местом для рационального проведения свободного времени.

Баня Гаджи Бану была расположена на торгово-караванном пути и служила излюбленным местом встреч, общения и времяпрепровождения для утомленных путников и купцов.

Долгое время баня оставалась под землей, пока не была выявлена в результате археологических раскопок в 1964 году. Ныне здание бани охраняется в качестве памятника национального значения.

Баня Касум бека в Баку

Эта баня, также расположенная в Старом городе, построена в XVII веке возле крепостных ворот, называемых Сальянскими. В простонародье этот хамам часто именовался "сладкой баней" поскольку здесь к чаю всегда подавали сладости.

Структура планировки бани базируется на традиционных методах архитектуры такого рода сооружений. Так, баня состоит из вестибюля, раздевальни, купальни, бассейна и истопки. Раздевальня и купальня покрыты крестообразным куполом с камерами по краям. Водоснабжение, нагрев и отопление бани осуществлялись посредством керамических труб, размещенных в стенах и под полом. После реставрационных работ в бане в 1970 году там долгое время функционировала хорошо известная бакинцам "Зеленая аптека".

Баня Касум бека является одним из наиболее интересных архитектурных памятников средневековья и в настоящее время охраняется государством в качестве памятника национального значения.

Баня Ага Микаила

Еще одна из бань Бакинской крепости. Ее особенность в том, что она до сих пор действует! Баня была сооружена в XVIII веке в юго-западной части Крепости, на одной из основных улиц Кичик Гала, жителем Шамахи Гаджи Ага Микаилом. В простонародье территория, где расположена баня, именовалась кварталом банщиков.

Баня Ага Микаила отличается от других хамамов просторностью внутренних помещений. Раздевальня и купальня бани имеют квадратную форму. Архитектурная композиция строения выражена разделенными на пропорциональные ярусы стрельчатыми арками и куполами. Над зданием возвышается дымоход необычной формы.

В бане Ага Микаила проходили съемки некоторых сцен жемчужины азербайджанского кинематографа - фильма "Не та, так эта", снятого по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибейли. Благодаря этому в народе данную баню нередко величают "Мешади Ибад хамамы", по имени главного героя комедии.

В 2010 году этот памятник национального значения прошел основательную реставрацию. Сейчас баня привлекает большое число туристов, желающих на практике ознакомиться с особенностями устройства старинных азербайджанских хамамов.

Кстати, в центре Баку расположена еще одна историческая действующая баня - Таза бей хамамы, построенная в 1886 году. Ныне эта баня, отличающаяся экзотическим восточным интерьером с элементами дворцового стиля, считается излюбленным местом оздоровительного досуга для бакинцев и гостей города и однозначно, заслуживает внимания.

Чухур хамамы в Губе

Эта старинная баня располагается в городе Губа, на севере Азербайджана. Здание хамама, построенного в XVIII веке из красного кирпича, венчает большой купол, который позволял поддерживать в помещении нужную температуру и влажность. Это четырехугольное в плане строение называют также и Сухур хамамы, т.е. баня, построенная из специальных горных пород. В здании шесть комнат, шесть окон и две двери. Вода подавалась из находящегося под баней колодца или из городского водопровода.

В свое время в этой бане мылся французский писатель Александр Дюма, которой в период путешествия по Азербайджану, посещал и Губу. А спустя 150 лет в этих местах побывал его правнук.

Во время геноцида, учиненного в 1918 году армянами в Губе, людей также душили в Чухур хамамы с помощью пара. Затем их бросали в вырытые ямы. Сейчас в Губе на месте братской могилы открыт мемориал.

До 1985 года баня Чухур хамамы использовалась по прямому назначению и была главным местом отдыха для губинцев. Теперь же эта жемчужина восточной архитектуры отреставрирована и охраняется в качестве исторического памятника.

Исторические бани Масаллы

В Масаллинском районе на юге Азербайджана расположено несколько старинных бань, в основном постройки XIX века. К сожалению, многие из них прекратили деятельность в начале 90-х гг. прошлого века, хотя до того времени активно использовались и ныне нуждаются в реставрации. Одна из таких бань, например, находится в центре города Масаллы, другая, именуемая Беюк хамам ("Большая баня"), - в деревне Гызылагадж.

Баня Беюк хамам относится к постройкам конца XVIII - начала XIX веков и представляет собой девятикупольное строение, внутри которого сооружено 5 больших комнат. Наш современник, писатель Молла Гаджи Нюсрят в своей книге "Гызылагадж и гызылагаджцы" пишет, что эта баня принадлежала известному меценату Гаджи Мамеду.

Примечательно, что котельная бани располагалась на глубине 3 метров, а купальни на глубине 2 метров. Баня отапливалась незначительным количеством дров, причем, каналы, по которым дым выводился наружу, проходили через весь пол бани, прогревая его: своеобразная система "теплых полов". После того как дрова сгорали, жерло котельной закладывалось кирпичами, что позволяло сохранять тепло, за счет которого баня могла отапливаться несколько дней. Водоснабжение бани обеспечивалось отдельным колодцем. Баню, которая работала вплоть до 1988 года, посещали не только гызылагаджцы, но и жители всех окрестных деревень.

Но есть в Масаллинском районе и старинные хамамы, работающие по сей день. Один из них находится в селении Борадигях. Эта баня была построена в XIX веке на средства местного благотворителя Гаджи Мираги. После современного ремонта правда здесь едва угадывается принадлежность бани к постройкам позапрошлого века, но все равно приятно осознавать, что отдыхаешь в постройке, которой почти 200 лет.

Чокяк хамамы в Гяндже

В древнем азербайджанском городе Гянджа сохранился великолепный архитектурный ансамбль XVII века, созданный зодчим Шейхом Бахауддином, куда входят Джума-мечеть, караван-сарай и Чокяк хамамы.

Некоторое время спустя после строительства Джума-мечети в 1606 году, Шейх Бахауддин в том же самом году соорудил рядом неподалеку от нее Чокяк хамамы. Основным назначением бани было помочь мусульманам в поддержании ритуальной чистоты.

При строительстве бани были использованы традиционные для того времени материалы: красный кирпич, и скрепляющая смесь из яичного белка, глины и извести. Баня состоит из двух сообщающихся залов: главного - с бассейном и фонтаном в центре, предназначенного для отдыха, и малого - для купания. Баня имеет два больших и пять малых куполов. На макушке больших куполов расположены полукупола, которые играли роль вентиляторов: от них вентиляционные трубы расходились по пространству внутри стен. Зимой здесь было жарко, а летом - прохладно. Баня отапливалась дровами. В подвале находилось два паровых котла. Пар подавался в залы по керамическим трубам, проложенным в стенах и полу бани. Пар равномерно циркулировал и отапливал все помещение. Эта уникальная система 400-летней давности идеально проработала вплоть до 1963 года. И все эти столетия баня была очень популярна среди горожан.

С 2002 года Чокек хамамы приобрел статус памятника культуры международного значения и находится под охраной ЮНЕСКО.

Текст: Эмиль Эйюбов

Фото: АЗЕРТАДЖ