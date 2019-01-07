ТОП-12 героических поступков азербайджанцев в разных странах - ФОТО

Day.Az со ссылкой на novosti.az представляет ТОП-12 героических поступков азербайджанцев за пределами своей Pодины.

1. В Люберецком районе 21-летний Саламаддин Нагиев трагически погиб в реке Пехорка, спасая тонущих местных детей. Молодой человек приехал из Азербайджана в Москву в гости к своему отцу. Прогуливаясь днем около реки, он увидел в воде трех девочек, которые звали на помощь. Саламаддин, не раздумывая ни минуты, бросился им на выручку.

Прыгнув с моста в реку, он помог двум подружкам выбраться на берег. К сожалению, сам спастись он уже не смог. По словам очевидцев, все произошло очень быстро. Парня буквально в считанные минуты затянуло под плотину течением реки. Поняв, что он тонет, Салам сумел вытолкнуть еще одну из девочек на поверхность, а сам скрылся под водой.

2. Азербайджанец Рагиф Касимов спас ребенка из пасти льва в Украине. Когда мать ребенка заболталась в магазине, малыш выскочил на улицу и направился к расположенному вблизи передвижному цирку, передает украинский телеканал НТН. В предпраздничный вечер житель Киева азербайджанец Рагиф Касимов ждал электричку неподалеку от Броваров.

Вдруг из расположенного возле станции шапито послышался пронзительный детский крик. Рагиф Касимов увидел, что лев держит ребенка, видимо, хочет его разорвать. Он подбежал туда. Вблизи циркового шатра разъяренный царь зверей трепал испуганного двухлетнего малыша. Парень, не раздумывая бросился через ограждение и попавшим под руку камнем ударил хищника по голове. На шум сбежался местный персонал. Лев, похоже, испугался и отпустил ребенка. Свидетели происшествия в один голос утверждали, что это был героический поступок, который мог сделать один из тысячи человек: "У него были разорваны руки. Но он боролся. Он просто спас жизнь этому ребенку".

3. После того как в Санкт-Петербурге азербайджанец спас русскую девушку и ее дочь от 4-ых насильников, она приняла Ислам. "Он спас не только меня, но и мою дочь. Он показал мне свою доброту и нравственность", - эти слова в своем блоге опубликовала 28-летняя Кристина из Санкт-Петербурга. Та самая девушка, которую спас от насильников азербайджанский спортсмен Шамиль Ваxабов. История получила огласку благодаря сотням репостов и комментариев. "Они хотели изнасиловать нас, а после намеревались убить. Если бы не этот азербайджанский парень, который сумел защитить нас от маньяков, которые были вооружены ножами и битами, нас бы мучительно убили", - рассказывала девушка журналистам.

4. Красноярский автобус с пассажирами въехал в фонтан горячей воды, образовавшийся в результате прорыва теплотрассы. Люди в автобусе фактически обварились. В первые минуты трагедии им на помощь бросились торговцы с местного радиорынка.

Водитель, который попал в образовавшуюся после прорыва теплотрассы яму с кипятком, пытался объехать препятствие, но попал колесом в канализационный люк - в итоге напор горячей воды начал бить внутрь автобуса. Некоторые местные прохожие принялись снимать происходящее на мобильные телефоны, а спасать пострадавших до приезда специальных служб бросились торговцы с местного рынка - азербайджанские братья Сабухи и Турал Рагимовы, а также их друг Хаям Ширинов.

Спустя несколько дней глава города Красноярск Э.Акбулатов наградил оказавших помощь азербайджанцев за мужество и героизм и отметил, что они были единственными, кто в момент аварии кинулся спасать людей, а не смотрел на происходящее безучастно и не снимал на сотовые телефоны.

5. В Стокгольме, столице Швеции, азербайджанец Руфат Мирзаев спас женщину, на которую напал вооруженный преступник. Смелый поступок азербайджанца долго обсуждался шведской прессой. "Я хотел помочь людям, которые испытывали страх, и это неприемлемо, когда им угрожают оружием. Я должен был сделать что-то незамедлительно", - из интервью Руфата Мирзаева.

Поступок азербайджанца был тепло воспринят и шведской полицией. В частности, Ларс Бистром, представитель полиции Стокгольма, заявил, что это хорошо, когда люди решаются вмешаться и остановить преступление: "Этот человек трезво оценил свои возможности, и все завершилось благополучно".

6. В Свердловской области сотрудник ДПС, азербайджанец Бахыш Керимов бросился в горящий дом спасать многодетную семью. Инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД РФ "Заречный" младший лейтенант полиции Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, в поселке Первомайском Каменского района увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей.

Азербайджанец выбил стекло окна, разбудил спящих хозяев - мужчину и женщину - после чего узнал, что в доме находится четыре ребенка. Керимов нашел младших детей, вынес их, а затем вернулся за остальными. Отмечается, что к моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнем. Управление полиции по району после героического поступка наградило Керимова.

7. Случайный прохожий, азербайджанец по национальности, ставший свидетелем растаптывания и поджигания турецкого флага армянами, организовавшими несанкционированное шествие 24 апреля перед Белым домом, отобрал у них флаг и поднял его, в ответ на что армяне напали и изувечили его.

Ведущие турецкие СМИ опубликовали статьи в связи с этим событием, назвав нашего соотечественника героем.

8. В Тольятти полицейский, рискуя жизнью, спас тонущего ребенка. Все случилась на полуострове Копылово. Четверо школьников на канале хотели покататься на коньках, но двое из них, как только вступили на неокрепший лед, провалились.

Один мальчик смог выбраться сам, а второй начал тонуть. Крики ребят услышал полковник Айдын Камбаров, который в тот день по счастливой случайности отдыхал рядом на даче. Он и его приятель тут же бросились на помощь. Они смогли ползком добраться до полыньи, кинули ребенку провод от удлинителя и с его помощью вытащили мальчика.

9. Жизненный путь и героическую летопись сына Азербайджана - героя под псевдонимом "Садыгашвили" (Гамза Джумшуд оглы Садыгов), который в составе советской военной разведки под Сталинградом взял в плен ближайшего соратника Гитлера - генерала Иоханна Фон Родденбурга, который отличался особой жестокостью и самолично уничтожал евреев.

Именно благодаря смелости и храбрости азербайджанского разведчика были спасены от верной гибели десятки еврейских семей. Этим своим подвигом и героизмом "Дед Гамза" воздвиг в сердцах благодарных ему поколений памятник отваги и бессмертия. Азербайджанский и еврейский народы всегда будут чтить его память с огромной благодарностью и уважением.

10. Зулейха Сеидмамедова - боевая летчица-азербайджанка. Награды - орден Ленина, орден Отечественной войны 2-й степени, два ордена Трудового Красного Знамени, два ордена "Знака Почета", орден "Красной Звезды" Первой и единственной боевой летчицей-азербайджанкой в период войны была штурман авиации Зулейха Сеидмамедова.

В период войны сумела отбить гитлеровскую армию, которая держала в плену более 100 советских солдат: "У наших не было даже патронов. Они ждали своей смерти. Но вдруг на небе появился боевой самолет. Это была Зуля".

11. Герой французского движения Сопротивления, уроженец Шеки Ахмедия Джабраилов спас сотни французских детей. Во время операции по освобождению 500 французских детей, направляемых в тюремные лагеря, он был ранен. Во время ранения он был в немецкой форме и имел при себе немецкие документы, и его поместили в немецкий госпиталь. После окончания войны Франция по достоинству оценила его вклад в победу, он был награжден орденами и медалями. 25 ноября 1946 года с помощью Шарля де Голля он вернулся в СССР.

В 1986 году руководство Франции присудило ему пять наград - Военный крест, Крест за военную доблесть, медаль Французского движения Сопротивления, медаль за ранения, медаль за отвагу. В 1990 году его пригласили в Париж на церемонию по случаю 100-летия со дня рождения Шарля де Голля.

12. В начале XX века в Пакистане от смертельной болезни погибают более 100 тысяч человек. Азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев за свой счет покупает и высылает в Пакистан более 300 тысяч ампул прививки от чумы. Именно этот фактор сыграл основную роль в победе над чумой в Пакистане.