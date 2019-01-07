В Азербайджане создадут спецполосы и стоянки на дорогах

На дорогах Азербайджана будут созданы велосипедные дорожки и стоянки. Об этом говорится в Государственной программе по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг.", утвержденной распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ предусматривает определение территорий, где могут быть созданы велосипедные дорожки и велостоянки, в связи с чем будут подготовлены и реализованы соответствующие предложения.

Кроме того, в соответствующих местах на автодорогах, по которым запрещено движение сельскохозяйственного транспорта и транспортных средств технологического назначения, будут созданы параллельные дороги (проезжие полосы) и реализованы другие меры. Также после проведения мониторинга на автодорогах республиканского значения и автомагистралях предусматривается оптимизация числа дорог для прогона скота с территорий, где находятся пастбища и животноводческие хозяйства.

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