Назначен директор гособъединения "Азераграр"
7 января 2019 12:57 114
Анар Гусейнов назначен директором государственного производственного и перерабатывающего объединения "Азераграр".
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend в понедельник сам Анар Гусейнов.
Отметим, что ранее Анар Гусейнов занимал должность заведующего отделом по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Напомним, что Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азераграр"" было создано при министерстве сельского хозяйства в сентябре 2018 года.
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