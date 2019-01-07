Назначен директор гособъединения "Азераграр"

7 января 2019 12:57

Анар Гусейнов назначен директором государственного производственного и перерабатывающего объединения "Азераграр".

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend в понедельник сам Анар Гусейнов.

Отметим, что ранее Анар Гусейнов занимал должность заведующего отделом по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Напомним, что Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азераграр"" было создано при министерстве сельского хозяйства в сентябре 2018 года.

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