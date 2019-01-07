В Турции затонуло грузовое судно, на борту были азербайджанцы
7 января 2019 14:08 79
Двое членов экипажа корабля, затонувшего в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун, являются гражданами Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Также на борту находились девять граждан Украины и двое граждан России.
Сообщается, что до сих пор из них были спасены шесть человек и найдено тело одного из членов экипажа.
О личностях спасённых членов экипажа и погибшего не сообщается.
Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.
Ранее сообщалось, что на борту судна находилось 20 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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