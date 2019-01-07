Студентка: Приобретенные в UNEC знания по английскому языку помогли в учебе в Монпелье - ФОТО

Продолжается проект "От UNEC в мир". Очередным собеседником UNEC News является участница проекта, студентка Международной школы экономики (İSE) UNEC Месме Аббасова. В рамках программы двойного диплома UNEC с университетом Монпелье Аббасова продолжает учебу во Франции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

Day.Az со ссылкой на UNEC NEWS представляет интервью с Месмой Аббасовой:

- Месме, в связи с чем появилась необходимость участия в программе двойного диплома и какие это даст преимущества?

- Основной причиной участия в программе двойного диплома была возможность получения диплома бакалавра не только UNEC, но и университета Монпелье. Через четыре года я получу как диплом азербайджанского вуза, так и престижного университета Европы, что дает мне большие преимущества. Уверена, что благодаря полученным в университете знаниям и диплому я смогу построить себе успешную карьеру в будущем.

- Через какие формальности вы прошли для участия в программе двойного диплома, столкнулись ли вы с проблемами?

- Нет, проблем не было. Вот уже три года как действует Программа двойного диплома UNEC с университетом Монпелье и уже были первые выпускники. Поэтому каждый был достаточно информирован. Вначале для участия в программе я представила CV и транскрипт, позже меня вызвали на собеседование. После информации об успешном прохождении собеседования, в университете состоялась встреча с участием организаторов программы, родителей, а также студентов, участвовавших в программе в минувшем году. На встрече у нас была возможность уточнить интересующие нас вопросы. Затем для получения долгосрочной студенческой визы я обратилась в посольство Франции, где уже знали о нас и UNEC, поэтому оставалось только собрать нужные документы.

- В чем схожи и чем различаются UNEC и университет Монпелье?

- Прежде всего хочу отметить, что система образования в Европе и Азербайджане совершенно отличается. Эта разница чувствуется не только в системе высшего образования, но и на уровне средней школы. Со школьных лет учащимся прививаются способности к исследованиям, работе в группах, а мы к этой системе только переходим. В том числе меньшее количество учебных часов, проведение занятий в более сжатой форме, меньшее количество экзаменов, развитие у студентов больше всего исследовательских способностей, а также отсутствие системы учета посещаемости занятий являются отличительными особенностями. Несмотря на это, я бы не сказала, что уровень образования в UNEC отстает от здешней. Я не говорю о других факультетах, но в Международной школе экономики, где я учусь, большинство преподавателей получили образование за рубежом и ведут занятия на высоком уровне. А это немаловажный фактор, непосредственно влияющий на подготовку студентов в качестве грамотного и опытного специалиста.

- Что больше всего вам нравится в университете Монпелье?

- Мне очень нравится современные учебные аудитории, технологически опытный состав преподавателей, проведение занятий в сокращенной форме. В UNEC по многим дисциплинам мы дважды сдаем коллоквиумы, сессионный экзамен, самостоятельные работы и готовимся к семинарам. Считаю, что это все не сыграет важную роль в нашей будущей карьере, а лишь только ведет к лишней потере времени.

- С какими трудностями вы столкнулись впервые в университете Монпелье? Как на вас повлияла новая среда, язык, а также культура?

- Трудностей, связанных с университетом и занятиями, можно сказать не было. Поскольку я училась в UNEC на английском языке, изучение предметов в плане языка давалось легко, я не испытывала никаких трудностей в университете Монпелье. Иностранные студенты были разного возраста и национальности, поэтому мне вначале было трудно с ними общаться, однако участвуя в работах по группам, я постепенно преодолела эти трудности. Здесь, можно сказать, учатся студенты со всех стран, и каждый из них демонстрирует свою культуру. С некоторыми из них легко общаться, а с некоторыми, к сожалению, нет. Студенты чаще всего общаются в процессе работы в группах, а кроме того представители той или схожей культуры проводят время вместе после занятий. Большинство французов не предпочитают говорить на английском языке, поэтому в первые дни мне было немного трудно, потому что город мне был незнаком, а я должна была решить некоторые проблемы, связанные с документами. Но уже за короткое время я свыклась с новой обстановкой.

- Есть ли какие-либо льготы для иностранных и местных студентов в университете Монпелье?

- Здесь нет особых льгот для студентов, но есть специальная организация, после обращения в которую можно получить скидки на оплату за проживание в общежитии, какая-та часть оплаты производится этой организацией.

- Каков месячный бюджет прожиточного минимума студента во Франции?

- По-моему, это зависит от распределения бюджета студента и его расходов. Месячный расход по истечении времени начинает уменьшаться. В целом, ежемесячно 30-35 евро уходит на покупки в маркете, 10-15 евро на транспорт, 162 евро на проживание в общежитии.

- Как вы проводите свой досуг?

- Воспользовавшись случаем стараюсь посетить другие города Франции и Европы и в каждом городе нахожу что-то, восхищающее меня.

- Являясь азербайджанской студенткой, как вы стараетесь представлять нашу страну за рубежом?

- Ввиду того, что в группе студенты из разных стран, преподаватели часто задают вопросы, связанные с культурой, образом жизни той страны. Я по возможности подробно отвечаю на подобные вопросы и стараюсь как можно лучше представлять свою страну.

- В настоящее время 10 студентов UNEC получают образование в университете Монпелье. Какие у вас с ними отношения, поддерживаете ли вы друг друга?

- Мы, пять девушек, живем в одном общежитии. Со дня приезда мы помогаем друг другу как на занятиях, так и вне занятий. С другими студентами мы бываем вместе на уроках, как можем поддерживаем друг друга, особенно в экзаменационное время. Узнаем информацию у азербайджанских студентов, приехавших сюда в прошлом году, они делятся с нами своим опытом.

- Как вы сдаете экзамены, не трудно ли вам?

- В университете Монпелье экзаменационная система совершено другая. Наши экзамены начались в октябре-ноябре. Здесь в отличие от UNEC количество учебных часов меньше. На каждый предмет отводится 15 часов. Экзамены проходят письменно, студентам заранее вопросы не даются. По каждой дисциплине дается максимум 20 баллов. Некоторые преподаватели оценивают студентов на основе работы в группе и экзаменов, а некоторые непосредственно на основе письменных экзаменов. Последние экзамены мы сдали во второй половине декабря. Уже начинаем строить планы на каникулы.

Очень рада, что экзамены закончились, но в то же время сожалею, что мое время пребывания истекает. В Монпелье я приобрела большой опыт. Здесь я познакомилась с новыми друзьями, прожила настоящую студенческую жизнь. Получила возможность обучаться у преподавателей различных национальностей и учиться в одной группе со студентами из различных стран. Я очень благодарна своим родителям и UNEC за то, что мне была предоставлена такая возможность!

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