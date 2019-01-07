Минобразования отвечает на самые главные вопросы по новой системе оценок

На прошлой неделе были обнародованы новые правила внутришкольного оценивания, предусматривающие снижение учебной нагрузки на учеников в средних школах. Они вступили в силу с момента внесения в Государственный реестр правовых актов и с даты публикации (29 декабря 2018 года).

В пресс-службе министерства образования Азербайджана Day.Az представили наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с новыми правилами внутришкольного оценивания и ответы на них:

Вопрос: Что означает "аттестация учащихся на уровне общего образования"?

Ответ: "Аттестация учащихся на уровне общего образования" означает внутришкольное оценивание учащихся в общеобразовательных учреждениях.

Вопрос: Мой ребенок учится в специальном учебном заведении. Будут ли его достижения в школе также оцениваться на основе данного правила?

Ответ: Нет, данное правило не распространяется на оценивание знаний учащихся в специальных и общеобразовательных учреждениях (в специальных классах и классах инклюзивного образования), на людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на те общеобразовательные учреждения, где учащиеся получают образование на основе образовательных программ, аккредитованных в соответствии с международными стандартами.

Вопрос: На данный момент я работаю учителем. Необходимо ли проведение диагностического оценивания учеников?

Ответ: Да, диагностическое оценивание должно проводиться в начале года или в начале каждого раздела, предусмотренного учебными ресурсами по предмету, с целью первоначального оценивания знаний и навыков, включая интерес и мотивацию учащихся.

Вопрос: А что насчет формативного оценивания? Согласно старым правилам, я обычно проводила формативное оценивание учеников и записывала его результат в "Дневники" словами, а в тетрадь учителя по формативному оцениванию согласно уровням, отмечала римскими цифрами. Само по себе проведение формативного оценивания всех учеников в течение 45 минут и вписывание результатов как в "Дневники", так и в тетрадь учителя по формативному оцениванию практически невозможно.

Ответ: Формативное оценивание служит для правильного управления обучением посредством мониторинга успеваемости учащихся.

Учитывая, что в классе есть и другие различные виды деятельности, конечно, чисто физически невозможно проводить формативное оценивание всех учеников и одновременно записывать их результаты как в "Дневники", так и в тетради учителей по формативному оцениванию. По этой причине, несмотря на то, что будет проводиться формативное оценивание всего класса, согласно соответствующему планированию, в течение одного урока рекомендуется записывать результаты формативного оценивания 5-8 учеников как в "Дневник", так и в тетрадь учителя.

Вопрос: Следует ли нам использовать тест как единое средство оценивания в формативном оценивании?

Ответ: Нет, при формативном оценивании, наряду с тестами, рекомендуется использовать письменные работы и различные упражнения.

Вопрос: Суммативное оценивание было отменено?

Ответ: Суммативное оценивание было отменено только в I классах.

Вопрос: А каким будет оценивание во II-III классах?

Ответ: Во II-III классах аннулировали лишь большие суммативы. Малые суммативы остались в силе.

Вопрос: Раньше в классах, в которых я преподавала, я проводила малое суммативное оценивание не раньше 4 и не позже 6 недель. Теперь выясняется, что данного правила больше нет?

Ответ: Да, это правило отменено. Согласно новому правилу, малое суммативное оценивание по каждому предмету должно проводиться не менее 3 и не более 6 раз в каждом полугодии.

Таким образом, малое суммативное оценивание можно будет проводить не только в конце раздела, но и внутри него. Другими словами, например, по азербайджанскому языку малое суммативное оценивание можно будет проводить не только в конце раздела "Имя Сущестсвительное", но и внутри этого раздела (например, после окончания темы падежи имени существительного).

Вопрос: Должен ли быть отдельный урок для малого суммативного оценивания?

Ответ: Нет, малое суммативное оценивание по каждому предмету проводится в течение 1 (одного) урочного часа, который предназначен для этого предмета.

Вопрос: Мой ребенок учится в лицее. Я приветствую новые правила. Но меня беспокоит то, что большое суммативное оценивание будет проводиться только по таким предметам как родной язык, математика и иностранный язык?

Ответ: Согласно новым правилам, в лицеях, гимназиях и других образовательных учреждениях, занимающихся воспитанием талантливой молодежи, наряду с выпускными предметами, также большое суммативное оценивание будет проведено еще по максимуму трем предметам, которые будут определены решением Педагогического совета.

В то же время в общеобразовательных школах также может быть проведено большое суммативное оценивание по трем другим предметам, определенным решением Педагогического совета.

Вопрос: Здравствуйте, меня смущает 100-балльная шкала оценивания. И как мне понять, какой оценке, соответствует набранный моим ребенком балл?

Ответ: Баллы, полученные учащимися в суммативных оценивания, будут записаны как в "Дневниках", так и в классном журнале оценками 2, 3, 4, 5.

Вопрос: Мой ребенок учится хорошо, но он часто болеет. Как быть, если день, когда он по состоянию здоровья отсутствует в школе, проводится малое суммативное оценивание?

Ответ: Уважительная причина отсутствия учащихся на малых суммативных оцениваниях (по болезни - с представлением медицинской справки), несчастный случай и чрезвычайное происшествие) не будут учитываться при подсчете полугодовых баллов. Малое суммативное оценивание, на котором ученик отсутствовал, будет организовано для него до следующего малого суммативного оценивания.

Вопрос: Вероятно, в суммативном оценивании в качестве средства оценивания будет применяться тестирование. Но как в таком случае будут развиваться письменные навыки учеников?

Ответ. В суммативном оценивании при оценивании знаний учащихся рекомендуется применять не только тестирование, но и различные письменные и устные задания (на правописание, орфографию и.т.д)

Вопрос: Что делать, если мы недовольны результатами суммативного оценивания?

Ответ: Обращения родителей или других законных представителей учащихся, которые не согласны с результатами суммативного оценивания, рассматриваются Министерством образования Азербайджанской Республики или местными органами управления образования в зависимости от того в чьем подчинении находится учебное заведение. Родители или другие законные представители учащихся, не согласные с решениями местных органов управления образования, имеют право обратиться в Министерство образования Азербайджанской Республики.

Вопрос: С какого момента стали применяться новые правила внутришкольного оценивания?

Ответ: Новые правила внутришкольного оценивания вступили в силу с момента внесения в Государственный реестр правовых актов и с даты публикации (29 декабря 2018 года).

Н. Гасымова