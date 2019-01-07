В Азербайджане ожидаются дожди и ветер

7 января 2019 16:25

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последующие два дня. 

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 8 и 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, передает Day.Az.

"Ночью и вечером в некоторых местах прогнозируется дождь. Умеренный юго-восточный ветер вечером 9 января перейдет временами в усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах 9-12 градусов тепла". 

По ее словам, 8 и 9 января в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков: "Однако ночью и вечером в некоторых местах прогнозируется дождь, в горных территориях есть вероятность снега. Температура воздуха составит 9-14, в горных территориях 3-6 градусов тепла". 

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