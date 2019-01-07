Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции. Об этом сказали в понедельник Trend в МИД Азербайджана, передает Day.Az.

"Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца", - сказали в министерстве.

Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.

Ранее сообщалось, что на борту судна находились 20 человек.