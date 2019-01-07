В Баку массово демонтируют водяные баки с крыш домов - ФОТО

С крыш домов в Низаминском районе Баку демонтируются водяные баки, сообщил в понедельник Trend председатель Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Низаминского района Баку Рамсин Абдуллаев, передает Day.Az.

Председатель Объединения сказал, что демонтаж баков связан с обновлением кровель и установкой новых лифтов в этих домах. "На нашем балансе находится 114 жилых зданий. По указанию Исполнительной власти города Баку лифты в девятиэтажных зданиях, эксплуатационный срок которых истек, заменяются новыми, а также обновляется кровля пятиэтажных зданий. Подготовительные работы уже начались. В Низаминском районе планируется заменить 146 лифтов, 114 из которых будут установлены в зданиях, которые находятся на балансе Объединения", - отметил Абдуллаев.

Председатель Объединения подчеркнул, что большинство баков установлено на крышах над лифтовыми шахтами. "Во все здания на территории района круглосуточно подается вода, поэтому в баках необходимости нет. Они стоят без надобности, приходят в непригодное состояние, в результате протечек вода выливается на лифты, что приводит к их порче", - отметил Абдуллаев.

В заключение председатель Объединения жилищно-коммунального хозяйства добавил, что заменить лифты и обновить кровли планируется в течение года.