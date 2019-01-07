Бакинские поселки: история и легенды - ФОТО

В разное время в окрестностях Баку было много сел и поселков. Каждое из них имеет свою историю, обычаи, диалект, а также различные легенды о происхождении. Day.Az со ссылкой на Вестник представляет некоторые древние поселки города Баку, история которых по сей день актуальна и любопытна.

О поселках Баку в исторических источниках написано мало. По данным 2009 года, в XVIII веке в окрестностях Баку насчитывалось более 40 таких поселков.

Так, накануне прибытия Петра I в Баку город являлся периферийным, в его состав входило 34 селения. Через полтора столетия в переписи Баку за 1870 год числилось 41 селение, среди них можно было найти знакомые нам по сей день названия: Биби-Эйбат, Кешля, Ахмедлы (в некоторых источниках село называлось Гулам Махмуд или Кюлах Махмуд), Зых, Говсан, Тюркан, Зиря, Гала, Бина или Кюркенд, Сурахана, Амирхаджыян, Рамана, Балахана, Сабунчи, Бюльбюля, Дернегюль, Бинагади, Дигях, Мухаммедли, Забрат, Фатмаи, Новхана, Сарай, Масазыр, Джорат, Герадил, Пиршага, Кюрдахана, Нардаран, Маштага, Бильгя, Бузовна, Шаган, Мярдакян, Гюздак, Хекмялы, Хырдалан, Биладжары, Гобу, Пирекешкюль и Ходжа Хасан.

Те же источники пишут, что большую часть населения этих селений составляли представители персоязычного народа - таты:

"Еще в период правления Сасанидов таты были переселены с южных границ Ирана на восток Азербайджана. Таты служили в персидских войсках и защищали восточные границы страны от набегов тюркских племен".

Но сегодня некоторые коренные жители бакинских поселков утверждают, что их происхождение не имеет никакого отношения к татам. Вопрос остается открытым по сей день...

Мярдякян

Название поселка образовано из двух слов "мярд" - смелый, и "мякан" - земля, что в результате означает "земля смелых". Такое название связано с тем, что население поселка помогло ширваншаху Ахситану I в разгроме вражеских войск, напавших на государство ширваншахов в 1175 году.

С древних времен в Мярдякане существуют две крепости. Одна из них была построена в период правления Ахситана I в честь победы над врагами. Другая, круглая крепость, известная среди местного населения как крепость Шых, была построена архитектором Абдулмеджидом Масудом в 1203-1204 гг.

Среди памятников архитектуры большой интерес вызывают построенная в 1481 году мечеть Туба шахи, а также тюрбе Пир Хасана, суфийского муршида, построенная в 1612 году. В поселке находятся роскошные виллы Г.З.Тагиева, Ш.Асадуллаева, М.Нагиева, М.Мухтарова.

Амирджан

Название поселка происходит от двух слов: "эмир" - проводник, и "хаджиан" - хаджи. Поселок имеет также более древнее название - Хиля. Известно, что в Сальяне и Ширване имеются села с таким названием. Приехавшие с этих земель азербайджанцы, дали своему родному поселку название Амирджан.

Есть версия, что в переводе с арабского "Амир Хадж" означает "предводитель паломников". "Амир" означает "большой", "глава".

А.Бакиханов в своем произведении "Гюлистани-Ирам" назвал родное селение "Амир Хаджан".

Поселок Амирджан известен своими памятниками, мечетями и минаретами. Здесь родился и похоронен известный меценат, миллионер Муртуза Мухтаров. Минаретная мечеть была построена в 1908 году на его средства.

Также в Амирджане находится дом выдающейся личности - Аббасгулу Ага Бакиханова. В настоящее время в доме проживают родственники Бакиханова.

Кешля

Название поселка происходит от слова "гышлаг", что означает "зимовка". Со временем "гышлаг" трансформировалось в "кешля". Возникновение этого поселка тесно связано с бакинскими ханами. Зимой здесь пасли ханских коней. Иногда и сам хан приезжал в Кешлю посмотреть на своих коней. С тех пор, когда кто-то куда-либо торопился, то у него спрашивали: "Не хан ли в Кешлю приезжает?".

В настоящее время поселок известен тем, что здесь в непосредственной близости к домам жителей проходит железная дорога.

Нардаран

Нардаран - один из прибрежных поселков Баку. Здесь дующий весной ветер хазри образовывал песчаные холмы, которые не раз покрывали дома местных жителей. По легенде нардаранцам часто приходилось откапывать свои дома. В поселке местные жители выращивали гранат. Название поселка также происходит от основного рода занятий нардаранцев. Нардаранцы также выращивали шафран.

В 1301 году в Нардаране была построена известная во всем Баку крепость. Крепость была построена архитектором Махмудом ибн Саадом. Нардаран считается одним из древнейших азербайджанских селений. В Нардаране в настоящее время действует одна из самых больших и красивых мечетей Азербайджана. По легенде все те, у кого не рождались дети, должны были три раза обойти эту мечеть, держась при этом за руки.

Зиря

В свое время на этой территории обитали дикие животные. Это было место охоты ширваншахов. Согласно историческим сведениям, жизнь в Зиря была выявлена в III-II тысячелетиях до н.э. В поселке сохранился памятник албанской цивилизации - скульптура женщины с крестом на шее (фантастический факт, свидетельствующий о христианстве на территории Баку, Азербайджана). Здесь есть кладбище, которому 600 лет. Оно находилось на территории населенного пункта Гаади. До наших дней этот населенный пункт не сохранился. Недалеко от кладбища находилась гостиница, называемая "гялиндирхан". Такие гостиницы существовали в период правления шаха Аббаса I. Слово "зиря" в переводе с татского означает "находящийся внизу", "впадина". В настоящее время Зиря известен своими арбузами во всем Азербайджане и за его пределами.

Бина

Бина является новым по заселению среди поселков Баку. Первые сведения о Бина относятся к 80-м годам XVII-го века. В русских источниках поселок называется Кюркенд. Территория Бина была сезонным местом для посева нардаранцев, и поэтому его территория сначала была заселена нардаранцами. В XIX веке скотоводы из Гянджи, Ардебиля, Шемахи, Гейчая заселили территорию Бина. Большая часть скотоводов, заселившихся сюда, были с побережья Куры, они и назвали это место Кюркенд. Позднее название этого селения в официальных документах получило название Бина. Хотя поселок не имеет древней истории, но здесь находятся памятники архитектуры, имеющие государственное значение. Это баня, построенная в 1878-1879 гг. Баба Сафароглу и кербалайи Асадом, мечеть, построенная в 1877 г. Хаджи Арабом.

Тюркан

Задолго до монгольского нашествия на территории Абшерона жили туркменские племена, называемые тюрканами. Название поселка, видимо, тоже связано с этим племенем. Слово "тюркан" тоже означает место, где живут тюрки. Археологические раскопки подтверждают, что эта территория была заселена во втором тысячелетии до нашей эры. Тюрканцы испокон веков занимались скотоводством, рыболовством и земледелием. Когда-то здесь выращивали шафран. В селении имеется четыре квартала: нижний квартал, верхний квартал - Менчели, кварталы Салахлы, Даглы и роды Тамразлы, Мевламлы, Салахлы, Менчели и другие.

Бузовна

Местные жители с древних времен использовали растущую тут траву бузовна против кашля. От этой травы и происходит название поселка. По другой версии, название населенного пункта происходит от татских слов "пуз" - клюв, нос и "ов" - вода, а "на" - это окончание. Таким образом, Бузовна на татском означает "входящий в воду нос". С момента издания "Заметок Кавказского отделения" 1861 года селение называлось Безоугнан. Исторические аргументы свидетельствуют, что еще намного раньше, до нашей эры, в этой местности проживали люди.

По мнению некоторых исследователей, находившийся здесь Тарса пир относится к эпохе Кавказской Албании (III век н.э.). Среди архитектурных памятников здесь сохранились построенный в 1306 году Гарапалтар пири, мечеть Юхары (XVI век), мечеть Мешади Гариб (1840 г.) и др.

Маштага

Самым большим по территории среди бакинских поселков является Маштага. До пятидесятых годов XIX века Бакинский уезд состоял из одного участка - Маштагинского. Название поселка происходит от названия племени массагетов, заселивших территорию Абшерона еще до нашей эры. Массагеты, жившие среди татов на Абшероне, отатизировались и забыли родной язык. До конца XIX века маштагинцы говорили на татском языке. Сегодня мало кто из местных жителей знает татский язык.

В одно время Маштага была резиденцией предка бакинских ханов сотника Дяргахгулухана. Род сотников, начинающийся с Дяргахгулухана, сыграл большую роль в общественной жизни Баку. Они были родом из Ирана. После неуспешного восстания против шаха Аббаса I они направились на территорию Абшерона и, завладев нескольким селами, обосновались тут.

Во времена борьбы бакинских ханов Мирза Мухаммеда II с Гусейнгулуханом Мирза Мухаммед II жил в Маштаге. Известно, что Мирза Мухаммеда II построил здесь крепость, которая не сохранилась до наших дней.

Джума мечеть, находящаяся в центре поселка Маштага, Сабунчинского района города Баку, была построена в 1129 году по исламскому календарю.

Одним из тех людей, жизнь которого была тесно связана с историей мечети, был исламский ученый Аятуллах Гаджи Мир Абдульгани Бадкубейи, родившийся в селе Маштага в семье религиозного деятеля. Скончавшийся в 1912 году ученый был похоренен во дворе Джума мечети, рядом со старым минаретом. Однако после того, как в 1937 году минарет был разрушен советской властью, жители Маштаги перезахоронили гроб Бадкубейи на кладбище Сейидляр, около гробницы "Агиль Баба".

Джорат

В настоящее время находится в административном подчинении города Сумгайыт. В поселке Джорат имеется старинная мечеть и хамам (баня - в настоящее время не работает). Археологические раскопки, проведенные в поселке во времена СССР, подтверждают существование Джората 10 веков назад. На побережье Каспийского моря на главной улице выезда из Джората есть обелиск, на котором написано "1 000 лет Джорату". (Возможно, поселение существовало еще раньше).

Джоратцы занимались рыбной ловлей, скотоводством и сельским хозяйством - в основном виноградарством, также выращивали инжир, возможно, занимались выращиванием шафрана, миндаля, фисташки и добычей соли. Джорат известен также благодаря джоратским кутабам - мучному блюду в виде тонкого пирожка в форме полумесяца из пресного теста с начинкой из верблюжатины.

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