В Баку массово проверили пункты незаконного забоя скота - ФОТО

В ходе мониторинга, проведенного в Баку Агентством пищевой безопасности Азербайджана, больше всего пунктов незаконного забоя скота было выявлено в Низаминском, Бинагадинском и Ясамальском районах столицы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, передает Day.Az.

Поэтому рейды в первую очередь начались с Низаминского района. Был проведен осмотр около 40 пунктов незаконного забоя скота и продажи мяса, были приняты административные меры.

Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься этой незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в Агентство пищевой безопасности.