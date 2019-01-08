Азербайджанцы стали чаще покупать недвижимость в Турции
В 2018 году граждане Азербайджана приобрели 1134 объекта недвижимости в Турции. Об этом сообщили Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи, передает Day.Az.
Больше всего гражданами Азербайджана было приобретено недвижимости в сентябре прошлого года (180 объектов).
"За последние четыре года граждане Азербайджана приобрели в Турции 3 501 объект недвижимости", - сказали в госоргане.
Согласно информации, в 2015 году гражданами Азербайджана в Турции были приобретены 815, в 2016 - 610 , в 2017 году - 942 объекта недвижимости.
В госоргане сообщили, что в 2018 году больше всего объектов недвижимости в Турции среди иностранцев приобрели граждане Ирака, Ирана, Саудовской Аравии и России.
"По итогам 2018 года граждане Ирака в Турции приобрели свыше 7 300 объектов недвижимости, Ирана - свыше 3 200, Саудовской Аравии - 2 400, граждане России - свыше 2 тысяч объектов недвижимости", - сказали в госоргане.
Было отмечено, что в 2015-2018 годах в Турции иностранцам были проданы 99 240 объектов недвижимости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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