Азербайджанцы стали чаще покупать недвижимость в Турции

В 2018 году граждане Азербайджана приобрели 1134 объекта недвижимости в Турции. Об этом сообщили Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи, передает Day.Az.

Больше всего гражданами Азербайджана было приобретено недвижимости в сентябре прошлого года (180 объектов).

"За последние четыре года граждане Азербайджана приобрели в Турции 3 501 объект недвижимости", - сказали в госоргане.

Согласно информации, в 2015 году гражданами Азербайджана в Турции были приобретены 815, в 2016 - 610 , в 2017 году - 942 объекта недвижимости.

В госоргане сообщили, что в 2018 году больше всего объектов недвижимости в Турции среди иностранцев приобрели граждане Ирака, Ирана, Саудовской Аравии и России.

"По итогам 2018 года граждане Ирака в Турции приобрели свыше 7 300 объектов недвижимости, Ирана - свыше 3 200, Саудовской Аравии - 2 400, граждане России - свыше 2 тысяч объектов недвижимости", - сказали в госоргане.

Было отмечено, что в 2015-2018 годах в Турции иностранцам были проданы 99 240 объектов недвижимости.