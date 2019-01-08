В БВШН при поддержке Фонда молодежи прошел Конкурс знаний

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) при финансовой поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики прошел конкурс знаний "Молодые инженеры-химики". Он организован в рамках проекта студентки третьего курса кафедры химической инженерии БВШН Гюльшан Исмайыловой, ставшей одной из победителей XI конкурса грантов Фонда молодежи. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз, передает Day.Az.

Основной целью проекта было повысить интерес молодежи к науке и химическому машиностроению. Его участники должны были продемонстрировать знания основ химического производства и технологий, процессов переработки, а также новейших мировых тенденций в сфере развития химической инженерии. Заявки на участие в конкурсе, объявление о котором было распространено в высших учебных заведениях, социальных сетях и молодежных студенческих организациях, подали около 150 студентов, обучающихся по специальности "инженер-химик". Конкурсантами стали около ста студентов и молодых инженеров, успешно прошедших отборочный тур и регистрацию. Во время первого этапа состязания они отвечали на 10 вопросов открытого типа, а в ходе второго - на 20 вопросов тестового задания.

Первое место на конкурсе занял студент третьего курса кафедры химической инженерии БВШН Кенан Годжаев, второе - его однокурсница Гюльнар Садыгова. Третье место поделили выпускница Высшей школы, инженер-химик Саида Алескерова и студент третьего курса Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мохаммед Гулиев. Участникам, показавшим лучшие результаты и занявшим первые три места, были вручены дипломы победителей и ценные призы. Двадцати участникам проекта, также показавшим хорошие результаты, были вручены сертификаты и памятные подарки.

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