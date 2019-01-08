Новые цены на энергетики в Азербайджане

С первого января 2019 года в Азербайджане алкогольные, безалкогольные энергетические напитки были обложены акцизным налогом.

Так, согласно поправке в ст. 190 Налогового кодекса (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров), налог за каждый литр алкогольных энергетических напитков составляет 2 маната, безалкогольных энергетических напитков - 3 маната.

В связи с этим цены на энергетики в Азербайджане резко подорожали.



Как сообщает Day.Az, резко подскочили цены на такие лидирующие в настоящее время на рынке энергетические напитки, как "Hell", "Redbull" и "Bizon". Во многих торговых точках на указанные энергетики установлены следующие цены:



Bizon 250 ml - 1.70 AZN

Bizon 500 ml - 3 AZN

Hell 250 ml - 2.10 AZN

Hell 500 ml - 3.80 AZN

Jaquar 250 ml - 1.70 AZN

Jaquar 500 ml - 3 AZN

Redbull 250 ml - 3 AZN

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