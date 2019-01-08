Новые цены на энергетики в Азербайджане

8 января 2019 13:10

С первого января 2019 года в Азербайджане алкогольные, безалкогольные энергетические напитки были обложены акцизным налогом.

Так, согласно поправке в ст. 190 Налогового кодекса (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров), налог за каждый литр алкогольных энергетических напитков составляет 2 маната, безалкогольных энергетических напитков - 3 маната.

В связи с этим цены на энергетики в Азербайджане резко подорожали.

Как сообщает Day.Az, резко подскочили цены на такие лидирующие в настоящее время на рынке энергетические напитки, как "Hell", "Redbull" и "Bizon". Во многих торговых точках на указанные энергетики установлены следующие цены: 

Bizon 250 ml - 1.70 AZN
Bizon 500 ml - 3 AZN 
Hell 250 ml - 2.10 AZN
Hell 500 ml - 3.80 AZN
Jaquar 250 ml - 1.70 AZN
Jaquar 500 ml - 3 AZN
Redbull 250 ml - 3 AZN

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