Новые цены на энергетики в Азербайджане
С первого января 2019 года в Азербайджане алкогольные, безалкогольные энергетические напитки были обложены акцизным налогом.
Так, согласно поправке в ст. 190 Налогового кодекса (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров), налог за каждый литр алкогольных энергетических напитков составляет 2 маната, безалкогольных энергетических напитков - 3 маната.
В связи с этим цены на энергетики в Азербайджане резко подорожали.
Как сообщает Day.Az, резко подскочили цены на такие лидирующие в настоящее время на рынке энергетические напитки, как "Hell", "Redbull" и "Bizon". Во многих торговых точках на указанные энергетики установлены следующие цены:
Bizon 250 ml - 1.70 AZN
Bizon 500 ml - 3 AZN
Hell 250 ml - 2.10 AZN
Hell 500 ml - 3.80 AZN
Jaquar 250 ml - 1.70 AZN
Jaquar 500 ml - 3 AZN
Redbull 250 ml - 3 AZN
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