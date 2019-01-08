В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами будет дождливо, днем дождь прекратится, юго-западный ветер вечером сменится сильным северо-западным ветром, который еще больше усилится к ночи. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 5-7, днем - 9-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами дождь, на горных территориях ожидается снег. Днем порывистый западный ветер.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, на высокогорных территориях - 7-11 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

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