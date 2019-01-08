Наиболее популярные имена новорожденных в Азербайджане - СПИСОК

В Азербайджане большинство мальчиков, которые появились на свет в 2018 году, называли Юсифом, а девочек - Захрой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минюст, передает Day.Az.

В прошлом году Юсифом назвали 2 505 мальчиков, Али - 2 129, Гусейном - 1 929, Омаром - 1 569, Магомедом - 1 381 мальчика.

Также в прошлом году предпочитали имена мальчиков Мурад, Угур, Айхан, Тунар, Исмаил и др.

В 2018 году 2 515 девочек назвали Захрой, 1700 - Нурай, 1 408 - Фатимой, 1 604 - Зейнаб, 1 610 - Айлин, 1595 девочек - Марьям. Среди имен девочек также нравились Мелек, Аян, Дениз, Медина, Хадиджа, Лейла и др.