График собеседования в конкурсе на вакансии в госорганах Азербайджана

8 января 2019 17:52

В Азербайджане определен график проведения собеседования конкурса по приему на государственную службу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, передает Day.Az .

Согласно сообщению ГЭЦ, собеседование планируется проводить с 14 по 28 января.

Собеседование будет проводиться по 66 вакантным государственным административным должностям (две должности - по группе А, 64 должности - по группе B) в 11 госорганах. Планируется провести 234 собеседования со 150 кандидатами, которые прошли регистрацию.

Информацию о времени собеседования и месте его проведения кандидаты смогут получить здесь.

Кандидатов просят приехать к зданию, где пройдет собеседование, как минимум за 30 минут до его начала.

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