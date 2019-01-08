Найдены два тела с утонувшего корабля с гражданами Азербайджана

8 января 2019 21:58

Найдены тела двух моряков, пропавших без вести в результате крушения судна у берегов Турции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное морское агентство Азербайджана.

В связи с устранением последствий крушения судна Volgabalt 214 вблизи турецкого города Самсун и поиском пропавших без вести моряков к месту происшествия были привлечены соответствующие силы. Национальный центр Государственного морского агентства с момента происшествия непрерывно держит связь с поисково-спасательным центром турецкого города Самсун.

Согласно последним данным, в результате поисково-спасательных мероприятий были найдены и извлечены из воды тела двух пропавших без вести моряков. В настоящее время устанавливается личность моряков.

Общественности будет предоставлена подробная информация.

Отметим, что два члена экипажа судна являются гражданами Азербайджана. В судне также были девять граждан Украины, два гражданина России. Было найдено тело старшего помощника капитана судна Ибрагимова Мамедали Сурхай оглу. Продолжаются поиски капитана судна Исмаилова Турбата Камиль оглу.

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