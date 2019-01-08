Вот каким будет огромный мост-парк в Баку - ФОТО

В Баку продолжается строительство огромного пешеходного моста, на котором будет разбит парк.

Надземный мост-парк, как сообщал Trend, строится в рамках проекта "Прокладки дорог, проведения работ по озеленению и благоустройству на территориях, прилегающих к площади Физули в Ясамальском районе Баку", а также второго этапа реализации проекта "Работ по реконструкции дорожной инфраструктуры, благоустройства территории вокруг комплекса мечети "Тезепир", а также созданию условий паркинга для посетителей мечети".

Предусмотрено строительство перед мечетью "Тезепир" подземной парковки, площадью 11 631 кв.м, рассчитанной на 338 автомобилей, пешеходного моста, протяженностью 112 и шириной 52 метра, который будет проходить над улицами Физули и Мирзы Ага Алиева, закладка парка, площадью 11 650 кв.м и зеленых насаждений на территории площадью 8 гектаров.

А пока предлагае вам взглянуть на то, каким будет выглядеть новый мегапроект в Баку.

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