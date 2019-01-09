Сильный взрыв в жилом доме в Баку, есть погибшие
9 января 2019 10:32 890
В расположенном в Ясамальском районе Баку одноэтажном деревянном доме, состоящем из двух комнат общей площадью 72 квадратных метров, произошел взрыв, перешедший в пожар. Об этом, как передает Day.Az сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
Взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль марки "Tofaş", стоящего во дворе дома. В результате пожара сгорели горючие конструкции дома.
Пожарники и спасатели обнаружили тела членов одной семьи - Мамедова Айдына Аждар оглу (1956), Мамедовой Хураман Джахангир гызы (1962) и Мамедовой Айгюн Айдын гызы (1993).
Находящиеся поблизости дома были защищены от огня.
Пожар был потушен пожарными расчетами.
Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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