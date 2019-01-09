Первые кадры с места ужасного пожара в Баку - ФОТО

9 января в расположенном в Ясамальском районе Баку одноэтажном деревянном доме, состоящем из двух комнат общей площадью 72 квадратных метров, произошел взрыв, перешедший в пожар.

Погибли три человека - Мамедов Айдын Аждар оглу (1956), Мамедова Хураман Джахангир гызы (1962) и Мамедова Айгюн Айдын гызы (1993). Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, по предварительным данным Мамедов Айдын и его супруга Хураман Мамедова сгорели, а их дочь Айгюн задохнулась от дыма.

Соседи погибших сообщили, что в семье было еще две дочери помимо Айгюн, которые уже вышли замуж. Хозяин дома Айдын Мамедов был безработным, недавно перенес операцию на сердце. По словам соседей, несмотря на то, что их дом был включен в план сноса, они не согласились с предложенной компенсацией и продолжили в нем жить.

Соседи также отметили, что вчера на указанной территории были перебои в подаче газа.

Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo представляет читателям первые фотографии с места ужасного пожара.