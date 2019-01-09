В Баку установят более 200 новых рекламных щитов

9 января 2019 12:22

В течение этого года в Баку планируется разместить 240 новых рекламных носителей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственного рекламное агентство Азербайджана (ADRA).

По информации Агентства, на центральных улицах и проспектах Баку, в том числе на проспектах Нефтяников, Гейдара Алиева, улицах Юсифа Сафарова, Зарифы Алиевой и др. установлено 30 рекламных носителей, а непригодные для использования заменены новыми.

Как сообщили в Агентстве, при заказе этих носителей учитывался климат столицы и регионов страны. Новые рекламные конструкции, их стекла и led-экраны выносливы к ветреной погоде и любым климатическим условиям.

В Агентстве отметили, что в результате проведенных исследований в Баку на первоначальном этапе планируется замена около 1000 рекламных носителей. В течение этого года планируется разместить 240 новых рекламных носителей. Затем процесс будет продолжен поэтапно, и наряду со столицей, продолжится в регионах страны.

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