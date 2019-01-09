В Азербайджане пройдут массовые проверки из-за "птичьего гриппа"

С 14 по 18 января пройдет очередной мониторинг в связи с эпидемситуацией по "птичьему гриппу" с участием специалистов и сотрудников Государственной ветеринарной службы, Агентства пищевой безопасности, минздрава и минэкологии и природных ресурсов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Мониторинг планируется провести в Абшеронском национальном парке на острове Пираллахи, охотничьем хозяйстве Агзыбир Шабранского района, Ширванском национальном парке в Сальянском районе, Аггёльском национальном парке в Агджабединском районе и Гызылагаджском государственном природном заповеднике в Лянкяранском районе.

В ходе мониторинга также будут проведены исследования в птичьих и домашних хозяйствах.

Материалы крови и другие материалы, изъятые во время мониторинга, будут исследованы в лаборатории Института пищевой безопасности, и общественность будет проинформирована о результатах.

Государственная ветеринарная служба заявляет, что эпизоотическая ситуация в республике по "птичьему гриппу" и другим острым инфекционным заболеваниям стабильная. Служба осуществляет необходимые меры с соответствующими структурами для сохранения этой стабильности.

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