Азербайджанец назначен на высокую должность во всемирно известной сети отелей - ФОТО

Известный эксперт в сфере туризма и гостиничного дела в Азербайджане Илькин Рустамов назначен на престижную должность в одну из ведущих мировых гостиничных сетей - Serena Hotels Group.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил marja.az сам Илькин Рустамов.

В указанную сеть входит более 40 отелей люкс-класса. Азербайджанский эксперт назначен на должность директора Департамента по продажам и маркетингу в расположенном в столице Таджикистана Serena Hotel Dushanbe, являющимся самым престижным отельно-туристическим комплексом в этой стране.

Стоит отметить, что ранее Рустамов занимал различные руководящие должности в сфере продаж и маркетинга в таких именитых отелях в Азербайджане, как Fairmont Hotels, Rixos Hotels, Absheron Hotel Group. Он также принимал участие в многочисленных международных туристических выставках и считается из самых активных профессионалов в сфере туризма, популяризирующих туристический потенциал Азербайджана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook