Сотни тысяч азербайджанцев будут получать пособия по-новому

9 января 2019 13:20

В Азербайджане 540 тысяч человек смогут получать социальное пособие в электронном порядке. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, в централизованной электронно-информационной системе министерства создается подсистема "Социальное пособие".

Таким образом, соцобеспечение, как и пенсионное обеспечение, будет осуществляться в электронном порядке, без контакта "чиновник-гражданин", без предоставления документов или какого-либо обращения.

В целом эта система охватит 540 тысяч человек, получающих единовременное и ежемесячное социальное пособие.

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