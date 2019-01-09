В Тбилиси "скорая" въехала в толпу азербайджанских рабочих: есть погибший, много пострадавших - ФОТО - ВИДЕО

Экипаж скорой медицинской помощи сбил на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси рабочих, которые, предположительно, являются гражданами Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Грузия, сообщает телеканал Rustavi2.

В результате ДТП пострадали 12 человек, а один погиб. Среди пострадавших есть как рабочие, так и медперсонал.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем, машина сошла с проезжей части и наехала на рабочих. Инцидент произошел, когда рабочие собирались у входа на строительный объект. Экипаж "скорой помощи" перевозил пациента.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

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