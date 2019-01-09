Тела погибших в Турции азербайджанских моряков доставят на родину

Тела двух азербайджанских граждан, погибших в результате крушения грузового судна "Волга-Балт" в Черном море у берегов Турции, доставит на родину компания-судовладелец. Об этом сообщил консул посольства Азербайджана в Анкаре Шохрат Мустафаев, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Интерфакс-Азербайджан".

"Отправку тел погибших на родину осуществит компания-судовладелец. Эта информация была предоставлена нам представителем компании", - сказал Ш.Мустафаев агентству.

По словам консула, в настоящее время турецкая прокуратура проводит расследование по изучению причин крушения. "Результаты следствия ожидаются к сегодняшнему вечеру. После этого будет дано разрешение на выдачу тел погибших и выписку из больниц пострадавших, состояние которых оценивается как нормальное", - отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что данный вопрос находится под пристальным вниманием посольства Азербайджана в Турции. "В случае возникновения каких-либо трудностей мы вмешаемся в дело", - отметил дипломат.

Грузовое судно "Волга-Балт" под панамским флагом, на борту которого находилось 13 человек, затонуло в Черном море у берегов Турции в 80 километрах от берега. Ранее сообщалось, что среди погибших также четыре гражданина Украина.

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