В Баку устранили аварию на магистральном водопроводе

Авария на магистральном водопроводе, произошедшая в Бинагадинском районе Баку, устранена. Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, на отрезке магистрального водопровода, где произошла авария, полностью завершены восстановительные работы.

"Проблема на водопроводе была устранена в 13:30 и обеспечена подача воды. Работа магистрального водопровода полностью восстановлена", - сказал глава пресс-службы.

Напомним, что сегодня утром на магистральном водопроводе в Баку на территории жилого массива, называемого "Мотодром", в Бинагадинском районе столицы произошла авария. Вода залила автомобильную дорогу от Бакинского международного автовокзального комплекса до поселка Баладжары, движение автомобилей на дороге было затруднено.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook