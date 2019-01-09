Посетивший 88 стран "путешествующий кельт": Азербайджан – самая гостеприимная страна - ФОТО

Шотландский волынщик и путешественник Росс ОС Дженнингс (Ross OC Jennings) осенью 2018 года побывал в Азербайджане.

История начала его пути многим покажется забавной. Он, как и многие, хотел сделать что-то необычное в этой жизни. Но в отличие от многих все же стал двигаться в направлении осуществления этой цели.

Но что необычного он мог сделать? В чем он мог стать первым? В поисках ответа на эти вопросы Росс понял, что он - один из немногих, кто играет на волынке. Но что с ней делать?

Тогда он стал искать в Goggle информацию о том, играл ли кто-то на волынке в Антарктиде? И - да, оказалось, что это уже делали до него. Росс подумал, а что если посетить каждый континент, играя на волынке? Но вот незадача - такое тоже уже было. Тогда у него и родилась идея объездить все страны мира и на земле всех народов исполнить кельтские мелодии. Так, бросив начинающуюся гламурную жизнь (Росс тогда был интерном в Louis Vuitton), молодой человек решил стать первым человеком на Земле, кто это сделает.

Росс - персона достаточно известная, СМИ европейских стран нередко называют его "путешествующий кельт". Он посетил уже 88 стран. А начинал свое путешествие с Туниса. Каждый год он старается побывать как минимум в 30 странах и жаждет узнать мир. Кстати, женщина, исполнение на волынке которой впервые прозвучало в Антарктиде, стала его другом и советчиком.

Во время своего визита в Баку Росс провел встречу в Бакинском клубе путешественников, где показал фотографии самых впечатляющих мест, которые посетил, рассказал о своих путешествиях и том, как ему удается нести национальную музыку "в массы".

Неотъемлемой частью костюма Росса является шотландская юбка килт - самая популярная "фишка" гардероба любого кельта.

В Азербайджане путешественник пробыл 10 дней и в своем Instagram отзывался о нашей стране как о самой гостеприимной. Он успел не только выступить перед многочисленной толпой в Клубе путешественников, прогуляться по Баку, но и посетить Хыналыг и погостить у местных жителей.

В Хыналыге Росс пробыл 4 дня, и эта поездка, по его словам, создала у него впечатление о настоящих азербайджанцах. Он с восторгом отзывался о красоте местных пейзажей и о том, что здесь можно было играть кельтскую мелодию "Зеленые холмы" на повторе.

"Страна, где нефть вытекает из земли, а из гор поднимается пламя! Неудивительно, что на протяжении веков Азербайджан назывался Землей Огня, и нет лучшего способа закрепить это в XXI веке, чем построить высотные здания в форме языков пламени!", - сказал Росс.

Как сообщил в беседе с Day.Az путешественник, его также поразил Центр Гейдара Алиева.

"Здание потрясает. И это не единственная, а одна из многих красивых построек в Баку. Этот город так же причудлив, как и прекрасен, а его история поражает меня! В Азербайджане помимо интересных видов я встретил много невероятных людей", - сказал Росс.

И раз уж наш материал о его путешествии выходит в день его рождения (9 января Россу исполняется 29 лет), то, пользуясь моментом, поздравим путешественника и пожелаем ему достичь своей цели!

Франгиз Агаларова