В бакинском поселке завершается прокладка новых газовых труб - ФОТО

Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" на 92 процента завершило работу по прокладке полиэтиленовых труб на газопроводах поселка Ени Гюнешли Сураханского района Баку. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО, передает Day.Az.

Работа ведется в целях капитального ремонта и замены непригодного к эксплуатации газопровода в жилых массивах "A", "B" и "D", на участке "кирпичный завод", улицах Э.Бакирли и С.Сафарова. Диаметр данных полиэтиленовых труб составляет 250, 280 и 315. В настоящее время с помощью полиэтиленовых труб проложено 4900 из 5300 метров газовой линии.

Проводятся соответствующие мероприятия для завершения в короткое время работ по реконструкции. После завершения работы около 18 тысячам потребителей природного газа будет предоставлена дополнительная возможность для обеспечения качественным и бесперебойным природным газом.

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