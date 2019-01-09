ЧП в бакинском метро - ПОДРОБНОСТИ

9 января 2019 20:24

В движении поездов бакинского метрополитена возникли задержки.

Как сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, проблемы возникли в 19:30 на станции "Ази Асланов", передает Day.Az.

"На станции возникли технические проблемы. В итоге было невозможно принимать поезда по всей линии. Несмотря на то, что в движении поездов не было остановок, возникли задержки с интервалом в 5-7 минут. В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы", - добавил Мамедов.

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