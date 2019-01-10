Среди жертв в произошедшем в Грузии ДТП нет граждан Азербайджана
Среди жертв и погибших в произошедшем в столице Грузии Тбилиси на проспекте Чавчавадзе ДТП нет граждан Азербайджана.
Об этом сообщил Trend первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Эльчин Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, сотрудники посольства прибыли на место происшествия. "Я встретился с пострадавшими. В результате ДТП погиб один человек, 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибший и пострадавшие являются гражданами Грузии азербайджанского происхождения. Погибший был жителем Болниси, а раненые - жителями Болниси и Марнеули. В связи с ДТП мы были в МВД Грузии и намерены внимательно следить за тем, чтобы совершившее ДТП лицо был наказан в соответствии с законом", - сказал первый секретарь.
Мамедов сообщил, что ДТП произошло вследствие того, что водитель машины скорой помощи заснул.
"Водитель скорой помощи из-за сонливости направил машину на толпу рабочих, которые вчера утром в 07:50 часов прибыли на работу в строительную компанию. В результате ДТП погиб один человек, 10 человек получили тяжелые ранения", - сказал Мамедов.
По этому делу в МВД Грузии возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
ЧП в бакинском метро - ПОДРОБНОСТИ
В Баку впервые будет представлено уникальное шоу световых кукол из России
Сильный взрыв в жилом доме в Баку, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО
В Park Cinema прошла закрытая премьера фильма «Крид-2» - ФОТО - ВИДЕО
Число поддерживающих "желтые жилеты" во Франции снижается
Индийский футболист опередил Месси
МИД Ирана о задержании американца
-
9 Янв. 11:03 20 299
-
9 Янв. 15:43 8 383
-
9 Янв. 18:45 6 005
-
9 Янв. 11:50 4 205
-
9 Янв. 16:31 3 818