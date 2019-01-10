Среди жертв в произошедшем в Грузии ДТП нет граждан Азербайджана

Среди жертв и погибших в произошедшем в столице Грузии Тбилиси на проспекте Чавчавадзе ДТП нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщил Trend первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Эльчин Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, сотрудники посольства прибыли на место происшествия. "Я встретился с пострадавшими. В результате ДТП погиб один человек, 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибший и пострадавшие являются гражданами Грузии азербайджанского происхождения. Погибший был жителем Болниси, а раненые - жителями Болниси и Марнеули. В связи с ДТП мы были в МВД Грузии и намерены внимательно следить за тем, чтобы совершившее ДТП лицо был наказан в соответствии с законом", - сказал первый секретарь.

Мамедов сообщил, что ДТП произошло вследствие того, что водитель машины скорой помощи заснул.

"Водитель скорой помощи из-за сонливости направил машину на толпу рабочих, которые вчера утром в 07:50 часов прибыли на работу в строительную компанию. В результате ДТП погиб один человек, 10 человек получили тяжелые ранения", - сказал Мамедов.

По этому делу в МВД Грузии возбуждено уголовное дело, ведется следствие.