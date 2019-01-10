Крупный пожар в Азербайджане, сгорели шесть магазинов - ФОТО - ВИДЕО
10 января 2019 11:06 1 142
В торговой сети "Биржа" в азербайджанском городе Губа сгорело шесть магазинов. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Пожар произошел в результате короткого замыкания.
В результате пожара в сети магазинов "Биржа", расположенной в 29-м квартале по проспекту Гейдара Алиева в Губе, сгорели пять магазинов.
С помощью сотрудников МЧС и владельцев этих магазинов была вынесена часть товаров, один магазин сгорел полностью
Привлеченные на место происшествия пожарные расчеты МЧС локализовали огонь.
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