Крупный пожар в Азербайджане, сгорели шесть магазинов - ФОТО - ВИДЕО

10 января 2019 11:06

В торговой сети "Биржа" в азербайджанском городе Губа сгорело шесть магазинов. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Пожар произошел в результате короткого замыкания.

В результате пожара в сети магазинов "Биржа", расположенной в 29-м квартале по проспекту Гейдара Алиева в Губе, сгорели пять магазинов.

С помощью сотрудников МЧС и владельцев этих магазинов была вынесена часть товаров, один магазин сгорел полностью

Привлеченные на место происшествия пожарные расчеты МЧС локализовали огонь.

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