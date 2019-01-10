Студентки UNEC встретились с членом правления PASHA Bank

Член правления, главный директор по управлению рисками PASHA Bank Хаяля Нагиева провела встречу со студентками первого курса факультетов "Финансы", "Мировая экономика", "Управление бизнесом" Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC). Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк, передает Day.Az.

В мероприятии, состоявшемся в главном офисе PASHA Bank, приняло участие 20 студенток. Главными темами встречи учащихся с Нагиевой стало обсуждение карьерных возможностей, открывающихся на рынке труда перед представительницами прекрасной половины человечества, роли образования в современном мире, важности получения дополнительных профессиональных навыков и пр.

По словам Нагиевой, одними из главных компонентов успеха в карьере современной женщины являются уверенность в своих силах и стремление быть конкурентноспособной в любой сфере деятельности.

"В этом контексте любой прогресс является, в первую очередь, следствием упорного труда женщины над собой в профессиональном плане. К примеру, финансовый сектор традиционно считается мужской сферой деятельности, однако приложенные в банке усилия и достигнутые нами успехи в создании гендерного баланса говорят об обратном. Так, порядка 50 процентов руководящих должностей в PASHA Bank занимают представительницы прекрасной половины человечества, что делает нас уникальным финансовым институтом на местном рынке", - сказала Нагиева.

Отметим, что встреча Хаяли Нагиевой со студентками UNEC стала очередным мероприятием, проведенным PASHA Bank в рамках реализации инициативы по расширению возможностей женщин и соблюдению гендерного баланса на местном рынке труда (Women Empowerment).

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